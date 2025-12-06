Imenik podjetij
Chainlink Labs Kadrovik Plače

Mediana Kadrovik nadomestila in United States pri Chainlink Labs znaša skupaj $115K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Chainlink Labs. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Mediani paket
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Skupaj na leto
$115K
Raven
L3
Osnovna plača
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Chainlink Labs?
Najnovejše prijave plač
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
Options

Pri Chainlink Labs so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (5.00% četrtletno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (5.00% četrtletno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (5.00% četrtletno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (5.00% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Chainlink Labs in United States znaša letno skupno plačilo $162,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Chainlink Labs za vlogo Kadrovik in United States je $107,500.

Drugi viri

