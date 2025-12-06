Imenik podjetij
Chainlink Labs
Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Chainlink Labs. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$182K - $216K
France
Običajen razpon
Možen razpon
$168K$182K$216K$230K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
Options

Pri Chainlink Labs so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (5.00% četrtletno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (5.00% četrtletno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (5.00% četrtletno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (5.00% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Chainlink Labs in France znaša letno skupno plačilo €199,640. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Chainlink Labs za vlogo Vodja produktov in France je €145,824.

Drugi viri

