Chainalysis
Chainalysis Podatkovni znanstvenik Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Chainalysis. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$158K - $180K
Denmark
Običajen razpon
Možen razpon
$140K$158K$180K$199K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Chainalysis so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Chainalysis in Denmark znaša letno skupno plačilo DKK 1,284,220. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Chainalysis za vlogo Podatkovni znanstvenik in Denmark je DKK 903,307.

