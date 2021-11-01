Adresár Spoločností
Chainalysis
Chainalysis Platy

Platový rozsah Chainalysis sa pohybuje od $143,068 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $310,896 pre Prodaja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Chainalysis. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $160K
Vodja izdelka
Median $211K
Vodja razvoja programske opreme
Median $290K

Administrativni asistent
$286K
Znanstvenik podatkov
$162K
Človeški viri
$279K
Trženje
$178K
Oblikovalec izdelkov
$143K
Kadrovik
$162K
Prodaja
$311K
Arhitekt rešitev
$199K

Arhitekt podatkov

Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Chainalysis podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Chainalysis is Prodaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $310,896. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chainalysis is $199,000.

Ďalšie zdroje