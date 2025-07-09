Adresár Spoločností
CGS
Platový rozsah CGS sa pohybuje od $33,690 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $196,980 pre Tehnični vodja programa na hornom konci.

$160K

Služba za stranke
$34.7K
Človeški viri
$33.7K
Prodaja
$55.5K

Razvijalec programske opreme
$62.1K
Tehnični vodja programa
$197K
Často kladené otázky

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá CGS er Tehnični vodja programa at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $196,980. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá CGS er $55,497.

