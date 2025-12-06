Programski inženir nadomestilo in Canada pri CGI se giblje od CA$75.2K na year za Associate Software Engineer do CA$125K na year za Lead Analyst. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$82.6K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CGI. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
