Programski inženir nadomestilo in Canada pri CGI se giblje od CA$75.2K na year za Associate Software Engineer do CA$125K na year za Lead Analyst. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$82.6K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CGI. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
(Začetna stopnja)
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Plače pripravnikov

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri CGI?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

QA programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri CGI in Canada znaša letno skupno plačilo CA$124,640. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CGI za vlogo Programski inženir in Canada je CA$82,553.

Drugi viri

