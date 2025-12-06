Imenik podjetij
Vodja projektov nadomestilo in Canada pri CGI se giblje od CA$93.6K na year za Project Manager do CA$113K na year za Senior Project Manager. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$98.7K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CGI. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri CGI?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja projektov pri CGI in Canada znaša letno skupno plačilo CA$128,107. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CGI za vlogo Vodja projektov in Canada je CA$96,226.

