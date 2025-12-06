Vodja projektov nadomestilo in Canada pri CGI se giblje od CA$93.6K na year za Project Manager do CA$113K na year za Senior Project Manager. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$98.7K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CGI. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
