Povprečno Vodja podatkovne znanosti skupno nadomestilo in India pri CGI se giblje od ₹2.26M do ₹3.2M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CGI. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$29.1K - $34.5K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$25.7K$29.1K$34.5K$36.4K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri CGI?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja podatkovne znanosti pri CGI in India znaša letno skupno plačilo ₹3,202,108. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CGI za vlogo Vodja podatkovne znanosti in India je ₹2,255,398.

Drugi viri

