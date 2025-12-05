Imenik podjetij
CGI
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni analitik

  • Vse plače Podatkovni analitik

CGI Podatkovni analitik Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CGI. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$62.8K - $73.1K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$58K$62.8K$73.1K$81.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 1 več Podatkovni analitik prijav pri CGI za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri CGI?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni analitik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri CGI in Canada znaša letno skupno plačilo CA$111,741. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CGI za vlogo Podatkovni analitik in Canada je CA$79,815.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za CGI

Povezana podjetja

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.