Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in Canada pri CGG se giblje od CA$112K do CA$163K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CGG. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$93.2K - $106K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$81.2K$93.2K$106K$118K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri CGG?

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri CGG in Canada znaša letno skupno plačilo CA$163,343. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CGG za vlogo Vodja programskega inženirstva in Canada je CA$112,126.

