CGG
CGG Platy

Platový rozsah CGG sa pohybuje od $65,631 v celkovej kompenzácii ročne pre Znanstvenik podatkov na spodnom konci do $99,735 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci.

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $68.3K
Analitik podatkov
$86.6K
Znanstvenik podatkov
$65.6K

Geološki inženir
$69.7K
Vodja razvoja programske opreme
$99.7K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at CGG is Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $99,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CGG is $69,650.

Ďalšie zdroje