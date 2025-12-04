Imenik podjetij
CEVA
CEVA Vodstveni svetovalec Plače

Povprečno Vodstveni svetovalec skupno nadomestilo in India pri CEVA se giblje od ₹612K do ₹835K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CEVA. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$7.5K - $9K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$7K$7.5K$9K$9.5K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri CEVA?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodstveni svetovalec pri CEVA in India znaša letno skupno plačilo ₹834,775. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CEVA za vlogo Vodstveni svetovalec in India je ₹611,689.

