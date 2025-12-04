Imenik podjetij
CEVA
CEVA Računovodja Plače

Povprečno Računovodja skupno nadomestilo in Israel pri CEVA se giblje od ₪191K do ₪273K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CEVA. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$65.1K - $76.1K
Israel
Običajen razpon
Možen razpon
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri CEVA?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Računovodja pri CEVA in Israel znaša letno skupno plačilo ₪272,546. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CEVA za vlogo Računovodja in Israel je ₪191,015.

