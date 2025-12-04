Imenik podjetij
CES Vodja poslovnih operacij Plače

Povprečno Vodja poslovnih operacij skupno nadomestilo pri CES se giblje od ₹1.6M do ₹2.23M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CES. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$19.5K - $23K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$18.2K$19.5K$23K$25.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri CES?

Najbolje plačan paket za Vodja poslovnih operacij pri CES znaša letno skupno plačilo ₹2,227,226. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CES za vlogo Vodja poslovnih operacij je ₹1,599,034.

Drugi viri

