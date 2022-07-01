Adresár Spoločností
Cervello
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Cervello Platy

Platový rozsah Cervello sa pohybuje od $90,450 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $243,210 pre Vodja programa na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cervello. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Vodja programa
$243K
Vodja projekta
$148K
Razvijalec programske opreme
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Cervello je Vodja programa at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $243,210. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Cervello je $148,255.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Cervello

Súvisiace spoločnosti

  • Mendix
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Huntress
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje