Adresár Spoločností
Certn
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Certn Platy

Platový rozsah Certn sa pohybuje od $60,581 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $123,533 pre Informacijski tehnolog (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Certn. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $91.5K
Človeški viri
$60.6K
Informacijski tehnolog (IT)
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Certn podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Certn is Informacijski tehnolog (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $123,533. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certn is $91,493.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Certn

Súvisiace spoločnosti

  • Dropbox
  • Pinterest
  • Facebook
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje