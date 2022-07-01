Adresár Spoločností
CertiK
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

CertiK Platy

Platový rozsah CertiK sa pohybuje od $102,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Znanstvenik podatkov na spodnom konci do $653,250 pre Vodja projekta na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CertiK. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $160K

Polno-stack programski inženir

Znanstvenik podatkov
Median $102K
Vodja znanosti podatkov
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Oblikovalec izdelkov
$146K
Vodja izdelka
$219K
Vodja projekta
$653K
Analitik kibernetske varnosti
$175K
Vodja razvoja programske opreme
$624K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CertiK je Vodja projekta at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $653,250. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CertiK je $192,035.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre CertiK

Súvisiace spoločnosti

  • Stripe
  • Square
  • Amazon
  • Spotify
  • Lyft
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje