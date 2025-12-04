Imenik podjetij
Certarus
Certarus Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in Canada pri Certarus se giblje od CA$93.1K do CA$132K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Certarus. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$76.3K - $86.8K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$67.4K$76.3K$86.8K$95.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Certarus?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Certarus in Canada znaša letno skupno plačilo CA$132,339. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Certarus za vlogo Podatkovni analitik in Canada je CA$93,086.

Drugi viri

