Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in India pri Certa se giblje od ₹1.24M do ₹1.76M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Certa. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$16.1K - $18.9K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$14.1K$16.1K$18.9K$20.1K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Certa?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Certa in India znaša letno skupno plačilo ₹1,763,108. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Certa za vlogo Vodja programskega inženirstva in India je ₹1,235,683.

