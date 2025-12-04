Imenik podjetij
Povprečno Človeški viri skupno nadomestilo in India pri Certa se giblje od ₹1.39M do ₹2.02M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Certa. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$18K - $20.9K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$15.8K$18K$20.9K$23K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Certa?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Človeški viri pri Certa in India znaša letno skupno plačilo ₹2,020,831. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Certa za vlogo Človeški viri in India je ₹1,392,505.

Drugi viri

