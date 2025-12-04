Imenik podjetij
CERN
  Plače
  Programski inženir

  Vse plače Programski inženir

CERN Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Switzerland pri CERN znaša skupaj CHF 72.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CERN. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Mediani paket
company icon
CERN
Software Engineer
Geneva, GE, Switzerland
Skupaj na leto
$89.1K
Raven
L3
Osnovna plača
$89.1K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri CERN?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Raziskovalni znanstvenik

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri CERN in Switzerland znaša letno skupno plačilo CHF 107,962. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CERN za vlogo Programski inženir in Switzerland je CHF 72,053.

Drugi viri

