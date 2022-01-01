Adresár Spoločností
Ceridian
Ceridian Platy

Platový rozsah Ceridian sa pohybuje od $52,260 v celkovej kompenzácii ročne pre Služba za stranke na spodnom konci do $279,390 pre Človeški viri na hornom konci. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Polno-stack programski inženir

Inženir zagotavljanja kakovosti (QA)

Oblikovalec izdelkov
Median $92K
Služba za stranke
$52.3K

Človeški viri
$279K
Trženje
$137K
Vodja oblikovanja izdelkov
$106K
Vodja izdelka
$67.4K
Vodja projekta
$82.6K
Kadrovik
$68.6K
Vodja razvoja programske opreme
$111K
Arhitekt rešitev
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Tehnični vodja programa
$101K
Plán nadobudnutia práv

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Ceridian podliehajú RSUs 3-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 33.3% nadobúda sa v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda sa v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda sa v 3rd-ROK (33.30% ročne)

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ceridian je Človeški viri at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $279,390. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ceridian je $92,000.

