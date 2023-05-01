Adresár Spoločností
Ceribell
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Ceribell Platy

Platový rozsah Ceribell sa pohybuje od $111,720 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $401,849 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ceribell. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Vodja znanosti podatkov
$248K
Človeški viri
$112K
Vodja izdelka
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Kadrovik
$139K
Razvijalec programske opreme
$402K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

据报道，Ceribell最高薪的职位是Razvijalec programske opreme at the Common Range Average level，年总薪酬为$401,849。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Ceribell的年总薪酬中位数为$225,623。

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Ceribell

Súvisiace spoločnosti

  • Pinterest
  • Lyft
  • Airbnb
  • Intuit
  • Spotify
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje