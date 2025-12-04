Imenik podjetij
Cerence
Cerence Vodja programskega inženirstva Plače

Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in Belgium pri Cerence se giblje od €84.3K do €117K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cerence. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$104K - $123K
Belgium
Običajen razpon
Možen razpon
$97.2K$104K$123K$135K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Cerence?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Cerence in Belgium znaša letno skupno plačilo €117,420. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cerence za vlogo Vodja programskega inženirstva in Belgium je €84,302.

Drugi viri

