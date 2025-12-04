Imenik podjetij
Cerence
Cerence Vodja produktov Plače

Povprečno Vodja produktov skupno nadomestilo in Germany pri Cerence se giblje od €72.1K do €98.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cerence. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$90.1K - $107K
Germany
Običajen razpon
Možen razpon
$83.2K$90.1K$107K$114K
Običajen razpon
Možen razpon

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Cerence?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Cerence in Germany znaša letno skupno plačilo €98,733. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cerence za vlogo Vodja produktov in Germany je €72,118.

Drugi viri

