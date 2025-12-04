Imenik podjetij
  • Plače
  • Strojni inženir

  • Vse plače Strojni inženir

Cerebras Systems Strojni inženir Plače

Strojni inženir nadomestilo in United States pri Cerebras Systems znaša $200K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $188K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cerebras Systems. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$200K
$200K
$0
$0
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Cerebras Systems so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Cerebras Systems in United States znaša letno skupno plačilo $200,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cerebras Systems za vlogo Strojni inženir in United States je $188,000.

