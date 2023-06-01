Adresár Spoločností
Cerberus Capital Management
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Cerberus Capital Management Platy

Platový rozsah Cerberus Capital Management sa pohybuje od $78,400 v celkovej kompenzácii ročne pre Kadrovik na spodnom konci do $342,465 pre Tvegan kapitalist na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cerberus Capital Management. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Računovodja
$151K
Znanstvenik podatkov
$164K
Človeški viri
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Svetovalec za upravljanje
$250K
Kadrovik
$78.4K
Razvijalec programske opreme
$265K
Tvegan kapitalist
$342K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Cerberus Capital Management je Tvegan kapitalist at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $342,465. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Cerberus Capital Management je $164,175.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Cerberus Capital Management

Súvisiace spoločnosti

  • Square
  • Databricks
  • Intuit
  • Flipkart
  • Netflix
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje