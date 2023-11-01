Adresár Spoločností
Ceragon Networks
Ceragon Networks Platy

Platový rozsah Ceragon Networks sa pohybuje od $54,380 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $115,407 pre Vodja projekta na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ceragon Networks. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Elektro inženir
$108K
Strojni inženir
$109K
Vodja projekta
$115K

Razvijalec programske opreme
$54.4K
Často kladené otázky

Kõrgeima palgaga roll Ceragon Networks on Vodja projekta at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $115,407. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Ceragon Networks mediaan aastane kogukompensatsioon on $108,886.

