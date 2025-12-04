Imenik podjetij
Centrica
Centrica Elektroinženir Plače

Povprečno Elektroinženir skupno nadomestilo in Belgium pri Centrica se giblje od €47.1K do €68.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Centrica. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$62.5K - $71.2K
Belgium
Običajen razpon
Možen razpon
$54.4K$62.5K$71.2K$79.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Centrica?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Elektroinženir pri Centrica in Belgium znaša letno skupno plačilo €68,648. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Centrica za vlogo Elektroinženir in Belgium je €47,123.

Drugi viri

