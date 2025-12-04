Imenik podjetij
Povprečno Administrativni pomočnik skupno nadomestilo in United Kingdom pri Centrica se giblje od £24.3K do £33.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Centrica. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$35K - $42.3K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
$32.7K$35K$42.3K$44.6K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Administrativni pomočnik pri Centrica in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £33,202. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Centrica za vlogo Administrativni pomočnik in United Kingdom je £24,329.

