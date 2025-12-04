Imenik podjetij
Centric Software
Centric Software Arhitekt rešitev Plače

Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in United States pri Centric Software se giblje od $205K do $293K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Centric Software. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$235K - $275K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$205K$235K$275K$293K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Centric Software?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Centric Software in United States znaša letno skupno plačilo $292,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Centric Software za vlogo Arhitekt rešitev in United States je $205,000.

Drugi viri

