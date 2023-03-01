Adresár Spoločností
Centric Software
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Centric Software Platy

Platový rozsah Centric Software sa pohybuje od $101,570 v celkovej kompenzácii ročne pre Informacijski tehnolog (IT) na spodnom konci do $255,000 pre Arhitekt rešitev na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Centric Software. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Oblikovalec izdelkov
Median $150K
Razvijalec programske opreme
Median $123K
Informacijski tehnolog (IT)
$102K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Vodja izdelka
$159K
Prodaja
$174K
Arhitekt rešitev
$255K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Centric Software je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $255,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Centric Software je $154,600.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Centric Software

Súvisiace spoločnosti

  • Lyft
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Square
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje