Centre for Development of Telematics
Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in India pri Centre for Development of Telematics se giblje od ₹3.48M do ₹4.87M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Centre for Development of Telematics. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$42.9K - $51.9K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$39.6K$42.9K$51.9K$55.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Centre for Development of Telematics?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Centre for Development of Telematics in India znaša letno skupno plačilo ₹4,868,539. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Centre for Development of Telematics za vlogo Vodja programskega inženirstva in India je ₹3,483,523.

