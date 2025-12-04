Imenik podjetij
Centre for Development of Advanced Computing
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Oblikovalec produktov

  • Vse plače Oblikovalec produktov

Centre for Development of Advanced Computing Oblikovalec produktov Plače

Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in India pri Centre for Development of Advanced Computing se giblje od ₹694K do ₹951K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Centre for Development of Advanced Computing. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$8.5K - $10.1K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$7.9K$8.5K$10.1K$10.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Oblikovalec produktov prijavs pri Centre for Development of Advanced Computing za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Centre for Development of Advanced Computing?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Oblikovalec produktov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Centre for Development of Advanced Computing in India znaša letno skupno plačilo ₹950,704. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Centre for Development of Advanced Computing za vlogo Oblikovalec produktov in India je ₹694,427.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Centre for Development of Advanced Computing

Povezana podjetja

  • Intuit
  • Roblox
  • Stripe
  • Databricks
  • Uber
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centre-for-development-of-advanced-computing/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.