Centific
Centific Plače

Plače Centific se gibljejo od $50,250 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $287,430 za Vodja programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Centific. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Programski inženir
Median $70K

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $95K
Služba za stranke
$68.6K

Človeški viri
$50.3K
Informacijski tehnolog (IT)
$68.6K
Vodja programa
$287K
Vodja tehniškega programa
$80.1K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Centific je Vodja programa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $287,430. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Centific je $70,000.

