Centers for Disease Control and Prevention
Centers for Disease Control and Prevention Plače

Plače Centers for Disease Control and Prevention se gibljejo od $111,000 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $195,975 za UX raziskovalec na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Centers for Disease Control and Prevention. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Podatkovni znanstvenik
Median $111K

Zdravstvena informatika

Economist
Median $140K
Informacijski tehnolog (IT)
$133K

Vodja projekta
$149K
UX raziskovalec
$196K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Centers for Disease Control and Prevention je UX raziskovalec at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $195,975. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Centers for Disease Control and Prevention je $140,000.

