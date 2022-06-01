Imenik podjetij
Centerfield Plače

Plače Centerfield se gibljejo od $58,531 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $248,750 za Trženje na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Centerfield. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Podatkovni znanstvenik
$122K
Trženje
$249K
Oblikovalec izdelkov
$58.5K

Prodaja
$151K
Programski inženir
$101K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Centerfield je Trženje at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $248,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Centerfield je $121,605.

Drugi viri