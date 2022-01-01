Imenik podjetij
Centene
Centene Plače

Plače Centene se gibljejo od $42,785 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $193,463 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Centene. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Programski inženir
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Inženir strojnega učenja

Full-Stack programski inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Poslovni analitik
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuar
Median $110K

Podatkovni znanstvenik
Median $99.1K
Podatkovni analitik
Median $79K
Vodja projekta
Median $81K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $116K
Vodja tehniškega programa
Median $130K
Oblikovalec izdelkov
Median $140K
Vodja izdelkov
Median $120K
Računovodja
$78.4K
Administrativni asistent
$42.8K
Poslovni razvoj
$97.3K
Vodja podatkovne znanosti
$193K
Finančni analitik
$66.3K
Človeški viri
$158K
Trženje
$191K
Vodja programa
$147K
Kadrovik
$151K
Analitik kibernetske varnosti
$118K
Vodja programskega inženiringa
Median $180K
Arhitekt rešitev
$145K

Arhitekt podatkov

UX raziskovalec
$98K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Centene is Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centene is $117,203.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Centene

