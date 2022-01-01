Imenik podjetij
CEMEX
CEMEX Plače

Plače CEMEX se gibljejo od $20,031 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $47,179 za Vodja projekta na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri CEMEX. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Gradbeništvo inženir
$21.8K
Podatkovni znanstvenik
$20K
Vodja projekta
$47.2K

Programski inženir
$38.4K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri CEMEX je Vodja projekta at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $47,179. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CEMEX je $30,112.

