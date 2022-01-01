Imenik podjetij
Celonis
Celonis Plače

Plače Celonis se gibljejo od $42,346 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $205,800 za Človeški viri na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Celonis. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Programski inženir
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $150K
Prodajni inženir
Median $170K

Poslovni analitik
Median $42.3K
Svetovalni upravni strokovnjak
Median $200K
Vodja programskega inženiringa
Median $178K
Oblikovalec izdelkov
Median $94.3K
Služba za stranke
$181K
Uspeh strank
$201K
Vodja podatkovne znanosti
$89.5K
Podatkovni znanstvenik
$89.1K
Finančni analitik
$63.8K
Človeški viri
$206K
Trženje
$88.6K
Trženjske operacije
$90.5K
Vodja partnerjev
$131K
Vodja programa
$164K
Vodja projekta
$159K
Prodaja
$115K
Arhitekt rešitev
$94.5K

Arhitekt podatkov

Vodja tehniškega programa
$201K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Celonis so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

The highest paying role reported at Celonis is Človeški viri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $205,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Celonis is $125,214.

Drugi viri