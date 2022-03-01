Imenik podjetij
Celigo
Celigo Plače

Plače Celigo se gibljejo od $22,783 skupnega letnega nadomestila za Trženjske operacije na spodnjem koncu do $207,000 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Celigo. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Programski inženir
Median $29.5K

Backend programski inženir

Vodja izdelkov
Median $207K
Poslovni razvoj
$73.6K

Uspeh strank
$98.3K
Svetovalni upravni strokovnjak
$122K
Trženje
$201K
Trženjske operacije
$22.8K
Oblikovalec izdelkov
$62.1K
Arhitekt rešitev
$59.3K
Vodja tehniškega programa
$98K
Pogosta vprašanja

Den høyest betalte rollen rapportert hos Celigo er Vodja izdelkov med en årlig totalkompensasjon på $207,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Celigo er $85,815.

Drugi viri