Cedar Plače

Plače Cedar se gibljejo od $121,000 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $235,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Cedar. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack programski inženir

Vodja programskega inženiringa
Median $235K
Podatkovni znanstvenik
Median $150K

Vodja izdelkov
Median $121K
Kadrovik
Median $145K
Človeški viri
$149K
Analitik kibernetske varnosti
$158K
Arhitekt rešitev
Median $229K
UX raziskovalec
$124K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Cedar je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $235,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cedar je $150,000.

