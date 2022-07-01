Imenik podjetij
Cedar Gate Technologies
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Cedar Gate Technologies Plače

Plače Cedar Gate Technologies se gibljejo od $2,665 skupnega letnega nadomestila za Vodja tehniškega programa na spodnjem koncu do $162,185 za Vodja projekta na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Cedar Gate Technologies. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Podatkovni znanstvenik
$90.5K
Vodja projekta
$162K
Programski inženir
$5.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Vodja tehniškega programa
$2.7K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Cedar Gate Technologies è Vodja projekta at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $162,185. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Cedar Gate Technologies è $48,067.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Cedar Gate Technologies

Povezana podjetja

  • Roblox
  • PayPal
  • Facebook
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri