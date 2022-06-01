Imenik podjetij
CCMSI
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
Najpomembnejši vpogledi
  • Prispevajte nekaj edinstvenih informacij o CCMSI, ki bi lahko koristile drugim (npr. nasveti za razgovor, izbira ekip, edinstvena kultura itd.).
    • O podjetju

    CCMSI is a leading third-party administrator for workers'​ compensation and property/casualty self-insurance programs. Since 1978, we've successfully administered and provided claim services to individual and group clients, nationwide.Our approach to claims management includes providing sound technical resources, strategic insight, efficient and accessible computer systems, cost containment practices, and the seamless administration of your losses. Our adjuster turnover rate is less than 3%. This is crucial in establishing continuity between your primary contacts and the adjustment staff.

    http://www.ccmsi.com
    Spletna stran
    1978
    Leto ustanovitve
    1,750
    Število zaposlenih
    $500M-$1B
    Ocenjen prihodek
    Sedež

    Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

    Naročite se na preverjene ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

    To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

    Izbrane službe

      Ni najdenih izbranih služb za CCMSI

    Povezana podjetja

    • Google
    • Uber
    • Square
    • Tesla
    • Flipkart
    • Prikaži vsa podjetja ➜

    Drugi viri