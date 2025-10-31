Imenik podjetij
CBS
CBS Vodja produktov Plače

Mediana Vodja produktov nadomestila in United States pri CBS znaša skupaj $100K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CBS. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Mediani paket
company icon
CBS
Product Manager
Los Angeles, CA
Skupaj na leto
$100K
Raven
Product Manager
Osnovna plača
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri CBS?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri CBS in United States znaša letno skupno plačilo $430,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CBS za vlogo Vodja produktov in United States je $100,000.

