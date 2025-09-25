Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Singapore pri Carousell znaša skupaj SGD 112K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Carousell. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Mediani paket
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Skupaj na leto
SGD 112K
Raven
L4
Osnovna plača
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Carousell?

SGD 210K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Carousell in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 198,312. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Carousell za vlogo Programski inženir in Singapore je SGD 119,973.

