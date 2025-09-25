Imenik podjetij
CarGurus
CarGurus Vodja izdelkov Plače

Vodja izdelkov nadomestilo in United States pri CarGurus znaša $210K na year za Senior Product Manager. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $220K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CarGurus. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$210K
$167K
$17.9K
$25.7K
Lead Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri CarGurus so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja izdelkov at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $257,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Vodja izdelkov role in United States is $224,750.

