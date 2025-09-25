Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in India pri CareStack znaša skupaj ₹1.68M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CareStack. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Mediani paket
company icon
CareStack
Software Engineer
hidden
Skupaj na leto
₹1.68M
Raven
hidden
Osnovna plača
₹1.68M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri CareStack in India znaša letno skupno plačilo ₹4,098,143. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CareStack za vlogo Programski inženir in India je ₹1,205,892.

