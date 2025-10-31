Vodja programskega inženirstva nadomestilo in United States pri Capital One se giblje od $221K na year za Manager do $628K na year za VP. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $325K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Capital One. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Capital One so Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)