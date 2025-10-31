Imenik podjetij
Capital One
Vodja produktov nadomestilo in United States pri Capital One se giblje od $111K na year za Associate do $523K na year za Vice President. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $191K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
Prikaži 6 Več stopenj
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
Options

Pri Capital One so Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Capital One in United States znaša letno skupno plačilo $523,333. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Capital One za vlogo Vodja produktov in United States je $191,000.

Izbrane službe

